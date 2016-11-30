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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Днепре презентовали фотовыставку о детях с недостатками развития

Киев • УНН

 • 7678 просмотра

КИЕВ-ДНЕПР. 30 ноября. УНН. Уникальная фотовыставка о жизни особых детей "Дети как дети" открыли в холле горсовета Днепра. На фотографиях - дети, которые имеют определенные недостатки развития. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

В Днепре презентовали фотовыставку о детях с недостатками развития

Экспозицию привезли к Днепру накануне Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается в мире 3 декабря. Выставка будет действовать ближайшие две недели. После этого фотографии передадут в другие украинские города.

Цель организаторов экспозиции - показать, что общество не имеет права отказываться от детей из-за недостатков в их развитии или инвалидности. В знак единства все мольберты экспозиции связаны между собой символической веревкой.

На открытии выставки также представили программу "Отцы за раннее вмешательство в Украине". Инициатива, которую будут вводить в 10 регионах страны, мотивирует родителей оперативно принимать решения, от которых будет зависеть судьба их детей, и воспитывать особых малышей по так называемому принципу нормальной жизни.

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