В Днепре презентовали фотовыставку о детях с недостатками развития

Экспозицию привезли к Днепру накануне Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается в мире 3 декабря. Выставка будет действовать ближайшие две недели. После этого фотографии передадут в другие украинские города.

Цель организаторов экспозиции - показать, что общество не имеет права отказываться от детей из-за недостатков в их развитии или инвалидности. В знак единства все мольберты экспозиции связаны между собой символической веревкой.

На открытии выставки также представили программу "Отцы за раннее вмешательство в Украине". Инициатива, которую будут вводить в 10 регионах страны, мотивирует родителей оперативно принимать решения, от которых будет зависеть судьба их детей, и воспитывать особых малышей по так называемому принципу нормальной жизни.