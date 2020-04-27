У Дніпрі помер хворий на коронавірус чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Дніпропетровщині зафіксовано другу смерть від коронавірусу - у Дніпрі помер чоловік, у якого COVID-19 спричинив ускладнення – тромбоз нижньої кінцівки. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк, повідомили УНН у пресслужбі облдержадміністрації.
"Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", – розповів Валерій Сердюк.
На Дніпропетровщині – 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужало. Двоє – померли.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 27 квітня в Україні було зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них Дніпропетровська область — 310 випадків.