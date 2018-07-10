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У Дніпрі патрульного поліцейського звинувачують у нападі

У Дніпрі патрульного поліцейського звинувачують у нападі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Патрульного поліцейського у Дніпрі звинуватили у нападі на чоловіка. Про таке заявив на своїй сторінці у Facebook користувач Максим Коваль, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.

"Поліцейський мало не задушив людину", - написав користувач. 

На кадрах відео видно, що правоохоронець схопив чоловіка і заламав йому руки.

Як повідомляється, сусіди викликали поліцію до сімейної пари за те, що "вона в себе в квартирі нібито розпивала спиртні напої та кричала". Правоохоронець "без попередження про застосування фізичної сили схопив чоловіка та почав душити його".

Водночас у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області УНН розповіли, що в ніч з 8 на 9 липня на ту адресу патрульну поліцію за одну годину викликали тричі через те, що компанія з 10 осіб розпивала алкогольні напої та галасувала.

"Стосовно людей зауваження, профілактична бесіда не були ефективними, тож патрульні вирішили скласти адміністративні матеріали. Для цього осіб просили надати документи, щоб встановити особи та скласти протокол. Поліцейські пройшли з ними у під'їзд, де продовжився конфлікт", - проінформували в патрульній поліції.

Зазначено, що у ході конфлікту один з чоловіків штовхнув дитину, яка вийшла зупинити свого батька і сказати, щоб він не кричав. Після цього патрульний вирішив затримати особу, виконавши прийом для затримання.

"Це прийом самооборони для затримання особи. Чоловіка було затримано, на нього одягнули кайданки та доставили до Чечелівського відділення поліції", - зазначили в прес-службі.

Правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 178.

У патрульній поліції зазначили, що за цим фактом буде призначена службова перевірка.

"Поліцейського від посади не відсторонили – немає для цього підстав", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, у Facebook було опубліковано відеозапис, на якому троє поліцейських застосували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Подія сталася у приміщенні відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський". За цим фактом прокуратура розпочала розслідування

Згодом керівництво Харківської поліції звільнило трьох поліцейських за знущання з безхатченка.

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