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В Днепре патрульного полицейского обвиняют в нападении

В Днепре патрульного полицейского обвиняют в нападении

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Патрульного полицейского в Днепре обвинили в нападении на мужчину. О таком заявил на своей странице в Facebook пользователь Максим Коваль, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.

"Полицейский чуть не задушил человека", - написал пользователь.

На кадрах видео видно, что правоохранитель схватил мужчину и заломил ему руки.

Как сообщается, соседи вызвали полицию к семейной паре за то, что "она у себя в квартире якобы распивала спиртные напитки и кричала". Правоохранитель "без предупреждения о применении физической силы схватил мужчину и начал душить его".

В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области УНН рассказали, что в ночь с 8 на 9 июля на тот адрес патрульную полицию за один час вызвали трижды из-за того, что компания из 10 человек распивала алкогольные напитки и шумела.

"Относительно людей замечания, профилактическая беседа ни были эффективными, поэтому патрульные решили составить административные материалы. Для этого людей просили предоставить документы, чтобы установить личности и составить протокол. Полицейские прошли с ними в подъезд, где продолжился конфликт", - проинформировали в патрульной полиции.

Отмечено, что в ходе конфликта один из мужчин толкнул ребенка, который вышел остановить своего отца и сказать, чтобы он не кричал. После этого патрульный решил задержать лицо, выполнив прием для задержания.

"Это прием самообороны для задержания лица. Мужчина был задержан, на него надели наручники и доставили в Чечеловское отделение полиции", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители составили административные материалы по статье 178.

В патрульной полиции отметили, что по данному факту будет назначена служебная проверка.

"Полицейского от должность не отстранили - нет для этого оснований", - уточнили в полиции.

Напомним, в Facebook была опубликована видеозапись, на которой трое полицейских применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Инцидент произошел в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский". По данному факту прокуратура начала расследование.

Впоследствии руководство Харьковской полиции уволило трех полицейских за издевательства над бездомным.

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