В Днепре патрульного полицейского обвиняют в нападении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Патрульного полицейского в Днепре обвинили в нападении на мужчину. О таком заявил на своей странице в Facebook пользователь Максим Коваль, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.
"Полицейский чуть не задушил человека", - написал пользователь.
На кадрах видео видно, что правоохранитель схватил мужчину и заломил ему руки.
Как сообщается, соседи вызвали полицию к семейной паре за то, что "она у себя в квартире якобы распивала спиртные напитки и кричала". Правоохранитель "без предупреждения о применении физической силы схватил мужчину и начал душить его".
В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области УНН рассказали, что в ночь с 8 на 9 июля на тот адрес патрульную полицию за один час вызвали трижды из-за того, что компания из 10 человек распивала алкогольные напитки и шумела.
"Относительно людей замечания, профилактическая беседа ни были эффективными, поэтому патрульные решили составить административные материалы. Для этого людей просили предоставить документы, чтобы установить личности и составить протокол. Полицейские прошли с ними в подъезд, где продолжился конфликт", - проинформировали в патрульной полиции.
Отмечено, что в ходе конфликта один из мужчин толкнул ребенка, который вышел остановить своего отца и сказать, чтобы он не кричал. После этого патрульный решил задержать лицо, выполнив прием для задержания.
"Это прием самообороны для задержания лица. Мужчина был задержан, на него надели наручники и доставили в Чечеловское отделение полиции", - отметили в пресс-службе.
Правоохранители составили административные материалы по статье 178.
В патрульной полиции отметили, что по данному факту будет назначена служебная проверка.
"Полицейского от должность не отстранили - нет для этого оснований", - уточнили в полиции.
Напомним, в Facebook была опубликована видеозапись, на которой трое полицейских применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Инцидент произошел в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский". По данному факту прокуратура начала расследование.
Впоследствии руководство Харьковской полиции уволило трех полицейских за издевательства над бездомным.