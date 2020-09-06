У Дніпрі біля будинку вибухнула граната, двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Дніпрі затримали чоловіка, причетного до вибуху гранати, внаслідок якого поранені двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Подія сталася 6 вересня близько 18.00 біля одного з будинків по вулиці Баженова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де перебували двоє чоловіків”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місті події в Амур-Нижньодніпровському районі працюють правоохоронці, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби.
“За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5”, — додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Харкові на початку вересня на авторинку “Барабашово” стався вибух.