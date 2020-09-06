В Днепре возле дома взорвалась граната, два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Днепре задержали мужчину, причастного к взрыву гранаты, в результате которого ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
“Событие произошло 6 сентября около 18:00 возле одного из домов по улице Баженова г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия в Амур-Нижнеднепровском районе работают правоохранители, спасатели и работники взрывотехнической службы.
“По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Харькове в начале сентября на авторынке “Барабашово” произошел взрыв.