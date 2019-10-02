У Держспецзв'язку дали оцінку кіберзахисту державних органів України

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 8664 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 21937 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 37352 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 84215 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 63052 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 58364 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 277446 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173440 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141282 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141937 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.6м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 52558 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 70531 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 65909 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 20349 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 35778 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 84203 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 277439 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 219774 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 335005 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 351862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 2484 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 7040 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 6424 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 12672 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 70694 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Держспецзв'язку дали оцінку кіберзахисту державних органів України

Київ • УНН

 • 18249 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У питанні кіберзахисту Україна просувається на міжнародній арені, але все ж існують фактори, які уповільнюють цей рух. Про такі тенденції в кулуарах форуму Legal Cybersecutiry Forum розповів УНН перший заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Чаузов.

У Держспецзв'язку дали оцінку кіберзахисту державних органів України

"Я згадував про міжнародні рейтинги, оцінка дуже проста: ми піднімаємося по цих щаблях, що дає нам сподіватися, що ми рухаємося в потрібному напрямку – якщо ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось", - зазначив він.

Зі слів Чаузова, Україна наразі займає 26 місце у державному індексі кібербезпеки.

"Глобальний індекс кібербезпеки – 54 місце зі 180 країн. А були на 4 пункти нижче (у 2017 році)", - додав він.

На думку Чаузова, швидкість розвитку українського кіберзахисту має бути більша.

"Але, якщо ви подивитесь на те, по яких критеріях відбувається оцінка, то Держспецзв'язку 98% того, що треба було зробити в кібербезпеці, зробила. Є інші суб’єкти, які свою діяльність роблять недобре", - сказав співрозмовник.

Відповідаючи на питання УНН, які саме це суб’єкти, він повідомив, що Україна, за результатами огляду стану кібербезпеки від 21 вересня 2017 року, не провела жодної військової кібероперації.

На питання про те, хто відповідає за їх проведення, Чаузов повідомив: Міністерство оборони України. Водночас, з його слів, є й інші недоліки, які заважають покращенню роботи з кіберзахисту.

"У нас прірва між приватним сектором і державним сектором. Це тільки через те, що законодавство нас розмежовує. Наше найперше завдання – чому я сьогодні на цей форум приходив: бо тут юристи. І попросити допомоги, щоб збудувати місток між приватним і державним сектором, щоб ми спільно, консолідовано боролися з проблемами", - пояснив він.

"Стосовно фінансування, виходячи з законодавчих норм: у нас за захист інформації відповідає власник. Наприклад, якщо є якийсь державний орган, то я не можу йому нав’язувати, я прописую правила у вигляді нормативних документів. На жаль, ситуація така, що деякі державні органи нехтують законодавством. Купляють, наприклад, олівці, а не вкладають гроші у власну кібербезпеку, в інформаційну безпеку, технічний захист інформації. Звісно, вони, скажімо так – пам’ятаєте була передача — "слабое звено", які тягнуть нас донизу. І вони є областю вразливості держави. Тобто, через них ця проблема може розповсюдитися на всіх інших", - розповів співрозмовник.

На питання про те, чи вистачає кадрів Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Чаузов відповів, що це не українська, це – всесвітня проблема.

"Зараз є так звана воронка, коли держава вкладає кошти в фахівців державних органів, готує їх, а потім комерційні структури перекупають їх за більші гроші, потім інша комерційна структура – ще за більші гроші викупає у свого конкурента або сусіда, і відбувається іноді так, що фахівець на слуху не має достатніх знань, але через те, що його перекупають, у нього зносить дах і він думає, що він суперфахівець. Хоча для цього треба постійно розвиватися, підтверджувати кваліфікацію.

Для цього ми, Держспецзв’язку, розробило питання підготовки кадрів і аудиту їх знань. Найближчим часом нормативна база з цього питання буде проведена через ВР, через Кабмін. Побачимо це", - зазначив він.

Говорячи про атаки російських хакерів на українські інформаційні ресурси, Чаузов додав, що "вони не поодинокі в цьому".

"Є країни, агресивно облаштовані проти суспільства… Такий підхід у людей. Наше основне завдання – кіберзахист. Є питання кібербезпеки – це завдання СБУ, і кіберзахисту – це наше завдання. Ми робимо все для того, щоб убезпечити український інформаційний ресурс від таких негативних впливів", - сказав заступник голови Держспецзв’язку.

Як повідомляв УНН, після виборів до парламенту фіксується зниження кількості кіберінцидентів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93