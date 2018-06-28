У День Конституції двоє українських бійців загинули на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня в районі населеного пункту Південне на горлівському напрямку під час бою загинули двоє українських військових - 57-річний командир взводу і 25-річний боєць резервної групи. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.
У районі Південного, що на Горлівському напрямку бойовики о 8:30 відкрили вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житлових будинках.
Як зазначається, командир роти королівської бригади Олег Лотоцький, підрозділ якого захищає цей населений пункт організував бій. Як виявилося, під прикриттям вогню, впритул до містечка наблизилась група бойовиків. Резервну групу, яка почала бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Шишан. Бій тривав майже півгодини. Під час бою командир взводу побачив, що важко поранений боєць резервної групи. Він разом з командиром роти кинувся рятувати підлеглого. І в цей момент снайпер бойовиків смертельно поранив 57-річного командира взводу. Згодом від отриманих травм помер і боєць резервної групи Андрій Волос, якому було 25 років.
Повідомляється, що станом на 14:40 ситуація навколо Південного була стабілізована. За попередніми даними розвідки, було вбито п'ятьох бойовиків і ще вісьмох поранено.
Бойовики також вели обстріли на луганському напрямку. З позиції у Голубівському вони вели вогонь з танку по захисниках Новотошківського. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Втрат на цьому напрямку немає.
На маріупольському напрямку бойовики обстрілювати сили ООС із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями. Під вогнем мінометів опинилися захисники Гнутового. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає.
Всього протягом дня зафіксовано сім випадків ведення прицільного вогню по українських підрозділах, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли позиції українських бійців біля шахти "Південна".