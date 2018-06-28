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В День Конституции двое украинских бойцов погибли на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В течение сегодняшнего дня в районе населенного пункта Южное на горловском направлении во время боя погибли двое украинских военных - 57-летний командир взвода и 25-летний боец ​​резервной группы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

В районе Южного, что на горловском направлении, боевики в 8:30 открыли огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

Как отмечается, командир роты королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, организовал бой. Как оказалось, под прикрытием огня, вплоть к городу подошла группа боевиков. Резервную группу, которая начала бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Шишан. Бой продолжался около получаса. Во время боя командир взвода увидел, что тяжело ранен боец ​​резервной группы. Он вместе с командиром роты бросился спасать подчиненного. И в этот момент снайпер боевиков смертельно ранил 57-летнего командира взвода. Впоследствии от полученных травм скончался и боец ​​резервной группы Андрей Волос, которому было 25 лет.

Сообщается, что по состоянию на 14:40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки, были убиты пять боевиков и еще восемь получили ранения.

Боевики также вели обстрелы на луганском направлении. С позиции в Голубовском они вели огонь из танка по защитниках Новотошковского. Украинские бойцы открывали огонь в ответ. Потерь на этом направлении нет.

На мариупольском направлении боевики обстреливали силы ООС с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Под огнем минометов оказались защитники Гнутово. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

Всего в течение дня зафиксировано семь случаев ведения прицельного огня по украинским подразделениях, из них 6 раз с применением минометов и танков.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли позиции украинских бойцов возле шахты "Южная".

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