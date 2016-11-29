У Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд, який очолив Душко Маркович – колишній керівник розвідки країни і близький союзник давнього дотеперішнього чорногорського керівника Мила Джукановича, а також його заступник на чолі владної Демократичної партії соціалістів, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Під час виступу перед затвердженням у парламенті Д.Маркович пообіцяв, що його уряд до кінця 2017 року завершить процес вступу Чорногорії до НАТО.
Депутати від опозиційних партій, які об’єднує антизахідне і переважно проросійське чи просербське спрямування, не брали участі в засіданні парламенту.
М.Джуканович, який керував Чорногорією на посадах президента чи прем’єр-міністра протягом 25 років, після парламентських виборів у середині жовтня оголосив про відставку з посади голови уряду.