У Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд

Під час виступу перед затвердженням у парламенті Д.Маркович пообіцяв, що його уряд до кінця 2017 року завершить процес вступу Чорногорії до НАТО.

Депутати від опозиційних партій, які об’єднує антизахідне і переважно проросійське чи просербське спрямування, не брали участі в засіданні парламенту.

М.Джуканович, який керував Чорногорією на посадах президента чи прем’єр-міністра протягом 25 років, після парламентських виборів у середині жовтня оголосив про відставку з посади голови уряду.