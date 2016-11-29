В Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство

Во время выступления перед утверждением в парламенте Д.Маркович пообещал, что его правительство в конца 2017 года году завершит процесс вступления Черногории в НАТО.

Депутаты от оппозиционных партий, которые объединяет антизападная и преимущественно пророссийское или просербское направление, не принимали участия в заседании парламента.

М.Джуканович, который руководил Черногорией на должностях президента или премьер-министра в течение 25 лет, после парламентских выборов в середине октября объявил об отставке с поста главы правительства.