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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство

Киев • УНН

 • 7909 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство, которое возглавил Душко Маркович - бывший руководитель разведки страны и близкий союзник древнего прежнего черногорского руководителя Милая Джукановича, а также его заместитель во главе правящей Демократической партии социалистов, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

В Черногории парламент утвердил новое прозападное правительство

Во время выступления перед утверждением в парламенте Д.Маркович пообещал, что его правительство в конца 2017 года году завершит процесс вступления Черногории в НАТО.

Депутаты от оппозиционных партий, которые объединяет антизападная и преимущественно пророссийское или просербское направление, не принимали участия в заседании парламента.

М.Джуканович, который руководил Черногорией на должностях президента или премьер-министра в течение 25 лет, после парламентских выборов в середине октября объявил об отставке с поста главы правительства.

 

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