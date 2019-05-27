У Чернівецькій області у фермера вкрали сівалку за 50 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Чернівецькій області у фермера вкрали сівалку за 50 тисяч гривень. За привласнення чужого майна зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.
Як повідомили у поліції, із заявою про крадіжку до Новоселицького відділення поліції звернувся 32-річний житель села Мамалига. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала з-під навісу на території його фермерського господарства зернову сівалку до трактора.
"Оперативники ... встановили, що до скоєння крадіжки причетний 48-річний односелець заявника. Поліцейські з’ясували: крадій на власному тракторі відбуксирував чужу сівалку на територію свого господарства та переховував її в ангарі", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили речові докази, вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб, за допомогою якого скоєно крадіжку. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками частини 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині злодій на краденому тракторі продавав крадений корм.