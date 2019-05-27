В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32111 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52380 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69437 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83584 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121555 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137477 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен

В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 28 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен. За присвоение чужого имущества злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.

Как сообщили в полиции, с заявлением о краже в Новоселицкое отделение полиции обратился 32-летний житель села Мамалыга. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из-под навеса на территории его фермерского хозяйства зерновую сеялку к трактору.

"Оперативники ... установили, что к совершению кражи причастен 48-летний односельчанин заявителя. Полицейские выяснили: вор на собственном тракторе отбуксировал чужую сеялку на территорию своего хозяйства и прятал ее в ангаре", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, с помощью которого совершена кража. Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Тернопольщине вор на угнанном тракторе продавал краденый корм.

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