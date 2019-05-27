В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черновицкой области у фермера украли сеялку за 50 тысяч гривен. За присвоение чужого имущества злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.
Как сообщили в полиции, с заявлением о краже в Новоселицкое отделение полиции обратился 32-летний житель села Мамалыга. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из-под навеса на территории его фермерского хозяйства зерновую сеялку к трактору.
"Оперативники ... установили, что к совершению кражи причастен 48-летний односельчанин заявителя. Полицейские выяснили: вор на собственном тракторе отбуксировал чужую сеялку на территорию своего хозяйства и прятал ее в ангаре", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство, с помощью которого совершена кража. Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Тернопольщине вор на угнанном тракторе продавал краденый корм.