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У Черкасах вибухнув автомобіль

У Черкасах вибухнув автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes, водій автомобіля постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції. 

"Сьогодні близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні", - додали у поліції.

При цьому місцеві ЗМІ зазначають, що водій помер.

Нагадаємо, власнику автомобіля "Волга", який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, оголошено про підозру у вчиненні двох злочинів. Найближчим часом суд обере чоловіку міру запобіжного заходу, слідчі підготували клопотання про його арешт. 

Як повідомляв УНН, 14 червня у Святошинському районі столиці в автомобілі стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей. Після вибуху власник авто втік, його затримали у Рівненській області.

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