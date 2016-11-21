У Британії розробили багаторазовий тест на кокаїн

«Вчені з Університету Суррея розробили багаторазовий дорожній тест на кокаїн, який, як передбачається, буде більш точним, ніж існуючі аналоги», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз поліція використовує одноразові тести, в яких використовується метод діагностики на основі антитіл. Однак у цих тестів досить висока частка помилки - в 5% випадків вони помилково показують наявність наркотичних речовин в організмі. Наприклад, іноді тести показують наявність заборонених речовин в тому випадку, якщо людина приймала антибіотики.

Крім того, такі тести не показують, скільки саме наркотику міститься в організмі людини.

За оцінками вчених, нові тести, в яких використовується зразок слини, дозволять знизити частку помилки до мінімуму.