В Британии разработали многоразовый тест на кокаин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Великобритании ученые из Университета Суррея разработали многоразовый дорожный тест на кокаин, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Ученые из Университета Суррея разработали многоразовый дорожный тест на кокаин, который, как предполагается, будет более точным, чем существующие аналоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас полиция использует одноразовые тесты, в которых используется метод диагностики на основе антител. Однако в этих тестов достаточно высокая доля ошибки - в 5% случаев они ошибочно показывают наличие наркотических веществ в организме. Например, иногда тесты показывают наличие запрещенных веществ в том случае, если человек принимал антибиотики.
Кроме того, такие тесты не показывают, сколько именно наркотика содержится в организме человека.
По оценкам ученых, новые тесты, в которых используется образец слюны, позволят снизить долю ошибки к минимуму.