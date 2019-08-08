У Британії презентували горілку з чорнобильської води

"Для виготовлення експериментальної партії "Атомік" використовувалася вода з Чорнобильських свердловин. Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з ґрунтовими водами регіону Шампань у Франції. У воді не було виявлено радіоактивного забруднення", - йдеться в повідомленні.

Дослідницький проект науковців тривав 3 роки і полягав у вивченні міграції радіонуклідів із ґрунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур, вирощених на цій території. У готовому напої вчені змогли виявити лише природний радіонуклід вуглець-14, концентрація якого була не більшою, ніж у будь-якому іншому алкогольному напої.

Дослідники планують налагодити виробництво крафтової горілки із зерна, вирощеного у зоні обов’язкового відселення, і повертати 75% прибутку громаді регіонів, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

"Ми не плануємо вирощувати зерно у зоні відчуження у промислових масштабах, оскільки там зараз заповідник дикої природи. Натомість ми хочемо працювати у зоні обов’язкового відселення, де рівні забруднення значно нижчі і де все ще проживають люди. Ми прагнемо зробити високоцінний продукт для підтримки економічного розвитку цих територій", - поділився планами Професор Джим Сміт з Університету Портсмута.

Як зазначили у ДАЗВ, зараз створюється соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія", яка в майбутньому вироблятиме та продаватиме цю горілку. Після вирішення юридичних питань науковці хочуть розпочати невелике експериментальне виробництво.

Як повідомляв УНН, новий безпечний конфайнмент ЧАЕС передали під управління Україні та запустили його в експлуатацію.