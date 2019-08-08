В Британии представили водку с чернобыльской воды

КИЕВ. 8 августа. УНН. Команда ученых из Украины и Великобритании изготовила и представила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики "homemade". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.