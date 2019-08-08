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В Британии представили водку с чернобыльской воды

В Британии представили водку с чернобыльской воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Команда ученых из Украины и Великобритании изготовила и представила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики "homemade". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Для изготовления экспериментальной партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении.

Исследовательский проект ученых длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории. В готовом напитке ученые смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14, концентрация которого была не более, чем в любом другом алкогольном напитке.

Исследователи планируют наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли общине регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный изделие поддержки экономического развития этих территорий", - поделился планами Профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

Как отметили в ГАЗО, сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем производить и продавать эту водку. После решения юридических вопросов ученые хотят начать небольшое экспериментальное производство.

Как сообщал УНН, новый безопасный конфайнмент ЧАЭС передали под управление Украины и запустили его в эксплуатацию.

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