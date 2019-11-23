У Британії партія Джонсона випереджає лейбористів на 10% - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Рейтинг британської Консервативної партії, яку очолює прем'єр-міністр Борис Джонсон, значно випереджає показник підтримки опозиційної до неї Лейбористської партії. Згідно з представленими в п'ятницю, 22 листопада, результатами нещодавніх опитувань компанією Panelbase, консерватори мають рівень підтримки в 42%. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Reuters.
Нинішній результат на один відсотковий пункт менше показника за минулий тиждень. Попри це торі на 10% випереджають своїх опонентів лейбористів, у яких 32% підтримки. Утім, за останній тиждень популярність Лейбористської партії зросла на два відсотки, зазначають соціологи.
Рейтинг Ліберальних демократів становить тепер 14%, що на один відсотковий пункт менше за результат минулого тижня, а партія Brexit набирає 3% підтримки, що на два відсоткових пункти менше за показник тижневої давності.
Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року.
Раніше британські ЗМІ повідомляли про наміри Бориса Джонсона набрати більшість у нижній палаті британського парламенту, щоб ухвалити запропоновану ним угоду про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit.