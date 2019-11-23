В Британии партия Джонсона опережает лейбористов на 10% - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Рейтинг британской Консервативной партии, возглавляемой премьер-министр Борис Джонсон, значительно опережает показатель поддержки оппозиционной к ней Лейбористской партии. Согласно представленным в пятницу, 22 ноября, результатам недавних опросов компанией Panelbase, консерваторы уровень поддержки в 42%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.
Нынешний результат на один процентный пункт меньше показателя за прошлую неделю. Несмотря на это тори на 10% опережают своих оппонентов лейбористов, в которых 32% поддержки. Впрочем, за последнюю неделю популярность Лейбористской партии выросла на два процента, отмечают социологи.
Рейтинг либеральных демократов составляет теперь 14%, что на один процентный пункт меньше результат прошлой неделе, а партия Brexit набирает 3% поддержки, на два процентных пункта меньше показателя недельной давности.
Напомним, 29 октября Палата общин проголосовала за проведение предлагаемых премьер-министром страны Борисом Джонсоном внеочередных выборов 12 декабря этого года.
Ранее британские СМИ сообщали о намерениях Бориса Джонсона набрать большинство в нижней палате британского парламента, чтобы принять предложенную им сделку о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit.