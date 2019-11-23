В Британии партия Джонсона опережает лейбористов на 10% - опрос

Нынешний результат на один процентный пункт меньше показателя за прошлую неделю. Несмотря на это тори на 10% опережают своих оппонентов лейбористов, в которых 32% поддержки. Впрочем, за последнюю неделю популярность Лейбористской партии выросла на два процента, отмечают социологи.

Рейтинг либеральных демократов составляет теперь 14%, что на один процентный пункт меньше результат прошлой неделе, а партия Brexit набирает 3% поддержки, на два процентных пункта меньше показателя недельной давности.

Напомним, 29 октября Палата общин проголосовала за проведение предлагаемых премьер-министром страны Борисом Джонсоном внеочередных выборов 12 декабря этого года.

Ранее британские СМИ сообщали о намерениях Бориса Джонсона набрать большинство в нижней палате британского парламента, чтобы принять предложенную им сделку о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit.