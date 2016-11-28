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У Британії кіт Ларрі тримає в страху собак міністра фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд перестав випускати своїх двох собак на вулицю, щоб захистити їх від кота Ларрі, головного мишолова резиденції британського прем'єр-міністра, передає УНН з посиланням на The Daily Mail.

У Британії кіт Ларрі тримає в страху собак міністра фінансів

Повідомляється, що кілька днів тому міністр Ф.Хаммонд перевіз своїх домашніх тварин - вельштерьера Рекса і таксу Оскара - в резиденцію, яка розташовується по сусідству з будинком прем'єра - на Даунінг-стріт 11, де ті зіткнулися зі своїм майбутнім сусідом.

Друг сім'ї Ф.Хаммода розповів, що через страх перед котом собаки не можуть навіть гуляти навколо будинку.

"Цей кіт всюди. Бідні собаки не можуть навіть навколо будинку спокійно погуляти. Ларрі дуже задерикуватий, він часто затіває сварки з іншими тваринами. А такса міністра дуже маленька, і якщо раптом дійде до бійки, невідомо, чим це може скінчитися", - розповів він.

Зазначається, що спочатку в резиденції прем'єр-міністра були стурбовані тим, що вихованці міністра можуть завдати шкоди коту, проте Ларрі відразу дав зрозуміти, що побоюватися за своє здоров'я доведеться самим собакам. Ф.Хаммонд розповів друзям, що він змушений замикати псів в кімнаті, щоб ті не зіткнулися з котом.

Нагадаємо, головний мишолов резиденції британського прем'єр-міністра кіт Ларрі залишиться на місці після відставки Девіда Кемерона.

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