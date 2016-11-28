В Британии кот Ларри держит в страхе собак министра финансов

Сообщается, что несколько дней назад министр Ф.Хаммонд перевез своих домашних животных - вельштерьера Рекса и таксу Оскара - в резиденцию, которая располагается по соседству с домом премьера - на Даунинг-стрит 11, где те столкнулись со своим будущим соседом.

Друг семьи Ф.Хаммонда рассказал, что из-за страха перед котом собаки не могут даже гулять вокруг дома.

"Этот кот везде. Бедные собаки не могут даже вокруг дома спокойно погулять. Ларри очень задорный, он часто затевает ссоры с другими животными. А такса министра очень маленькая, и если вдруг дойдет до драки, неизвестно, чем это может кончиться", - рассказал он.

Отмечается, что сначала в резиденции премьер-министра были обеспокоены тем, что воспитанники министра могут нанести вред коту, однако Ларри сразу дал понять, что опасаться за свое здоровье придется самим собакам. Ф.Хаммонд рассказал друзьям, что он вынужден закрывать собак в комнате, чтобы те не столкнулись с котом.

Напомним, главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри останется на месте после отставки Дэвида Кэмерона.