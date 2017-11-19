У "Борисполі" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

“...учора ввечері під час здійснення заходів прикордонного контролю у пункті пропуску „Бориспіль“ на одного з пасажирів рейсу „Алмати — Київ“ відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Ним виявився громадянин Узбекистану, якого розшукували правоохоронні органи Узбекистану”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску “Кучурган” також виявили іноземця, який знаходився у міжнародному розшуку. Громадянина Молдови розшукували на батьківщині за порушення закону.

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Наразі, за даними прикордонників, двох порушників затримано та передано співробітникам Нацполіції. По даним фактам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.