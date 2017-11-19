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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 8062 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41765 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62801 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73183 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60911 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98692 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100709 просмотра

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В "Борисполе" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В "Борисполе" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Киев  •  УНН

 • 12123 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В пункте пропуска “Борисполь” одного из пассажиров рейса “Алматы — Киев” задержали из-за срабатывания базы данных Интерпола. Им оказался гражданин Узбекистана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

“... вчера вечером во время осуществления мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска ”Борисполь“ на одного из пассажиров рейса ”Алматы — Киев“ состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы Узбекистана”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска “Кучурган” также обнаружили иностранца, который находился в международном розыске. Гражданина Молдовы разыскивали на родине за нарушение закона.

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Сейчас, по данным пограничников, двух нарушителей задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данным фактам проинформированы дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

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