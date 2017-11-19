В "Борисполе" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

“... вчера вечером во время осуществления мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска ”Борисполь“ на одного из пассажиров рейса ”Алматы — Киев“ состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы Узбекистана”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска “Кучурган” также обнаружили иностранца, который находился в международном розыске. Гражданина Молдовы разыскивали на родине за нарушение закона.

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Сейчас, по данным пограничников, двух нарушителей задержали и передали сотрудникам Нацполиции. По данным фактам проинформированы дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.