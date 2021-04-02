У Білорусі завели кримінальну справу на призерку Олімпійських ігор: вона підтримали протести проти Лукашенка

Цитата

“За даними слідства, вищевказані особи в серпні 2020 року створили так зване об’єднання „Білоруський фонд спортивної солідарності“, проголосивши його цілями надання фінансової та юридичної допомоги спортсменам, яких притягнуто до відповідальності за порушення законодавства Республіки Білорусь. На ділі Герасіменя і Опєйкін, будучи відповідно головою та виконавчим директором, поширювали завідомо неправдиві відомості про хід і результати виборчої кампанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства. В інтернеті та засобах масової інформації зверталися із закликами до іноземних держав і міжнародних організацій про вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь”, — йдеться в повідомленні СК республіки.

На думку білоруський правоохоронців: “Зокрема, під тиском членів вищевказаного „об’єднання“ з Білорусі перенесений ряд великих спортивних заходів. В результаті дій Герасімені і Опєйкіна, а також інших осіб завдано значних іміджевих і фінансових збитків, підірваний престиж країни на міжнародній і політичній арені, дискредитоване керівництво спортивної галузі та держави”.

Дії членів “Білоруського фонду спортивної солідарності” слідчими кваліфіковані за ч. 3 ст. 361 (Заклики до вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням засобів масової інформації або глобальної комп’ютерної мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Контекст

Герасіменя очолює “Білоруський фонд спортивної солідарності”. Він надає підтримку спортсменам, які постраждали за свою громадянську позицію після виборів президента Білорусі.