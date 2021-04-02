В Беларуси завели уголовное дело на призера Олимпийских игр: она поддержали протесты против Лукашенко

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении призера Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, белорусской пловчихи Александры Герасимени. Об этом сообщает агентство БелТА, пишет УНН.

Цитата

“По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение „Белорусский фонд спортивной солидарности“, провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, — говорится в сообщении СК республики.

По мнению белорусский правохранителей: “В частности, под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства”.

Действия членов “Белорусского фонда спортивной солидарности” следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Контекст

Герасименя возглавляет “Белорусский фонд спортивной солидарности”. Он оказывает поддержку спортсменам, которые пострадали за свою гражданскую позицию после выборов президента Беларуси.

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