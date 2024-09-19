У Білорусі почалися репресії проти вчителів
Київ • УНН
У Білорусі КДБ проводить затримання і виклики вчителів, пов'язаних із проєктом «Адукаванка». Проєкт, визнаний «екстремістським формуванням», був майданчиком для обговорення освітніх питань.
Стало відомо про затримання і виклики в КДБ вчителів з усієї Білорусі у справі "Адукаванкі". Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", пише УНН.
Правозахисники заявили, що отримують інформацію про політичне переслідування вчителів з усієї країни, які були в телеграм-чаті проєкту "Адукаванка". У цьому чаті обговорювали уроки, інноваційні технології викладання матеріалів тощо.
17 вересня стало відомо, що КДБ ще наприкінці серпня визнав "екстремістським формуванням" проєкт ресурсної допомоги для вчителів "Адукаванка".
"Адукаванка" - некомерційна громадянська ініціатива, основна мета якої - створення майданчика, де будуть об'єднані проблеми освіти, їхнє вирішення та люди, готові над ними працювати.