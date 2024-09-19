В Беларуси начались репрессии против учителей

Стало известно о задержаниях и вызовах в КГБ учителей со всей Беларуси по делу "Адукаванкі". Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", пишет УНН.

Правозащитники заявили, что получают информацию о политическом преследовании учителей со всей страны, которые были в телеграм-чате проекта "Адукаванка". В этом чате обсуждались уроки, инновационные технологии преподавания материалов и так далее.

17 сентября стало известно, что КГБ еще в конце августа признал "экстремистским формированием" проект ресурсной помощи для учителей "Адукаванка".

"Адукаванка" — некоммерческая гражданская инициатива, основная цель которой создание площадки, где будут объединены проблемы образования, их решение и люди, готовые над ними работать.