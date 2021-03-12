У Білорусь потрапив "британський" штам коронавірусу: місцевий МОЗ закликає не панікувати

Деталі

“На щастя або на жаль, ситуація розвивається в запрогнозованих рамках. Британський штам, як і інші штами, швидше за все, повинен прийти в популяцію академічних штамів нашої країни. Причин для паніки я не бачу”, — наводить слова Пінєвіча пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За його словами, поки інформація про даний штам суперечлива, а сам він уже широко поширився в країнах Західної Європи. “Жоден з пацієнтів з британським штамом не проходить стаціонарного лікування (у Білорусі)”, — додав міністр.

Разом з тим він не виключив підйому захворюваності в республіці, проте пов’язав його з весняним періодом, коли традиційно частішають випадки сезонних захворювань. При цьому Пінєвіч підкреслив, що поки такого зростання немає, і підтвердив готовність системи охорони здоров’я до зростання кількості інфікованих. “Ми в готовності, ми не послаблюємо всі наші режимні заходи, що стосуються респіраторного етикету. Масковий режим залишиться у нас, як мінімум, до літнього сезону, а може і більше. Він (режим) свою роль зіграв і буде грати в подальшому. Рівень захворюваності нині нижчий 40% від піку весняної хвилі”, — додав він.

Довідка

У четвер МОЗ Білорусі повідомило, що у республіці виявлено перші випадки інфікування британським штамом нового коронавірусу — у прибулих з-за кордону: з Польщі, Єгипту та з України. Ще декілька людей заразилися на території країни. За останніми даними, всього у Білорусі виявлено 298 960 випадків зараження коронавірусом (3,1% населення республіки), в останні дні добовий приріст кількості інфікованих коливається в межах 800-1 200.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні 298 123 випадки захворювання, 2 063 людини загинули.