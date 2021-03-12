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В Беларусь попал "британский" штамм коронавируса: местный Минздрав призывает не паниковать

Киев  •  УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в пятницу, что не видит причин для паники из-за выявления в стране британского штамма коронавируса. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 развивается в пределах сделанного ранее прогноза, пишет УНН.

Детали

“К счастью или к сожалению, ситуация развивается в запрогнозированных рамках. Британский штамм, как и другие штаммы, скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны. Причин для паники я не вижу”, — приводит слова Пиневича пресс-служба Минздрава.

По его словам, пока информация о данном штамме противоречива, а сам он уже широко распространился в странах Западной Европы. “Ни один из пациентов с британским штаммом не проходит стационарного лечения (в Беларуси)”, — добавил министр.

Вместе с тем он не исключил подъема заболеваемости в республике, однако связал его с весенним периодом, когда традиционно учащаются случаи сезонных заболеваний. При этом Пиневич подчеркнул, что пока такого роста нет, и подтвердил готовность системы здравоохранения к росту числа инфицированных. “Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Масочный режим останется у нас, как минимум, до летнего сезона, а может и больше. Он (режим) свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем. Уровень заболеваемости сейчас ниже 40% от пика весенней волны”, — добавил он.

Справка

В четверг Минздрав Белоруссии сообщил, что в республике выявлены первые случаи инфицирования британским штаммом нового коронавируса — у прибывших из-за рубежа: из Польши, Египта и с Украины. Еще несколько человек заразились на территории страны. По последним данным, всего в Беларуси выявлено 298 960 случаев заражения коронавирусом (3,1% населения республики), в последние дни суточный прирост числа инфицированных колеблется в пределах 800-1 200.

Согласно статистике ВОЗ — в стране 298 123 случая заболевания, 2 063 человека погибли.

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