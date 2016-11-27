У безробітньої москвички викрали майже 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліція Москви шукає двох невідомих, які з квартири безробітної жительки столичного району “Аеропорт” викрали гроші та цінності на 16, 740 млн рублів, що за сьогоднішнім курсом НБУ дорівнює 6 млн 664 тис. гривень, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, з повідомленням про крадіжку з квартири напередодні в поліцію звернулася жінка 1982 року народження, яка проживає в одному з будинків на Балтійській вулиці.
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“Встановлено, що двоє невідомих, зламавши двері, проникли в її квартиру, звідки викрали сейф, в якому знаходилася валюта, ювелірні прикраси, після чого зникли,” — вказали в прес-службі джерелу.
За заявою потерпілої, загальний збиток від крадіжки склав близько 16,740 млн рублів.