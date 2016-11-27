У безробітньої москвички викрали майже 7 млн грн

Так, з повідомленням про крадіжку з квартири напередодні в поліцію звернулася жінка 1982 року народження, яка проживає в одному з будинків на Балтійській вулиці.

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“Встановлено, що двоє невідомих, зламавши двері, проникли в її квартиру, звідки викрали сейф, в якому знаходилася валюта, ювелірні прикраси, після чого зникли,” — вказали в прес-службі джерелу.

За заявою потерпілої, загальний збиток від крадіжки склав близько 16,740 млн рублів.