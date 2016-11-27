У безработной москвички похитили почти 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полиция Москвы ищет двух неизвестных, которые из квартиры безработной жительницы столичного района "Аэропорт" похитили деньги и ценности на 16 740 млн рублей, что по сегодняшнему курсу НБУ составляет 6 млн 664 тыс. Гривен, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, с сообщением о краже из квартиры накануне в полицию обратилась женщина 1982 года рождения, проживающая в одном из домов на Балтийской улице.
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"Установлено, что двое неизвестных, взломав дверь, проникли в ее квартиру, откуда похитили сейф, в котором находилась валюта, ювелирные украшения, после чего скрылись", - указали в пресс-службе источнику.
По заявлению потерпевшей, общий ущерб от кражи составил около 16,740 млн рублей.