У Беніні підтвердили захоплення судна з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Посольство Беніну підтвердило факт захоплення судна з українцями росіянами на борту в Африці, але зазначило, що це сталося поза територіальними водами країни. Про це ТАСС повідомив посол Беніну в Росії Анісет Габріель Кочофа, передає УНН.
"Судно дійсно було захоплено піратами, але за межами територіальних вод Беніну. На судні дійсно знаходяться громадяни України і Росії", - сказав посол.
ЯК повідомляв УНН, 30 листопада стало відомо, що біля берегів Беніну пірати захопили судно, на борту якого можуть перебувати громадяни України.
МЗС України перевіряє цю інформацію.