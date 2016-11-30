У Беніні підтвердили захоплення судна з українцями

"Судно дійсно було захоплено піратами, але за межами територіальних вод Беніну. На судні дійсно знаходяться громадяни України і Росії", - сказав посол.

ЯК повідомляв УНН, 30 листопада стало відомо, що біля берегів Беніну пірати захопили судно, на борту якого можуть перебувати громадяни України.

МЗС України перевіряє цю інформацію.