В Бенине подтвердили захват судна с украинцами

"Судно действительно было захвачен пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина. На судне действительно находятся граждане Украины и России", - сказал посол.

КАК сообщал УНН, 30 ноября стало известно, что у берегов Бенина пираты захватили судно, на борту которого могут находиться граждане Украины.

МИД Украины проверяет эту информацию.