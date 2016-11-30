В Бенине подтвердили захват судна с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Посольство Бенина подтвердило факт захвата судна с украинцами и россиянами на борту в Африке, но отметило, что это произошло за пределами территориальных вод страны. Об этом ТАСС сообщил посол Бенина в России Анисет Габриэль Кочофа, передает УНН.
"Судно действительно было захвачен пиратами, но за пределами территориальных вод Бенина. На судне действительно находятся граждане Украины и России", - сказал посол.
КАК сообщал УНН, 30 ноября стало известно, что у берегов Бенина пираты захватили судно, на борту которого могут находиться граждане Украины.
МИД Украины проверяет эту информацию.