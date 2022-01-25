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У Байдена збирають два секретні брифінги по Україні - CNN

У Байдена збирають два секретні брифінги по Україні - CNN

Київ • УНН

 • 51845 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена проведе у вівторок два секретні брифінги щодо ситуації з Росією і Україною для помічників керівництва Палати Представників і Сенату, а також співробітників комітетів. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, пише УНН.

Деталі

За повідомленням, брифінги відбудуться в той час як до 8500 американських військовослужбовців були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим розгортанням у Східній Європі на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною.

За даними CNN, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для всіх членів в кожній зі своїх палат. За словами джерела, Шумер також запросив секретний брифінг для всіх 100 сенаторів щодо ситуації, який повинен пройти наступного тижня.

Представник Білого дому заявив, що вони працюють над проведенням брифінгів для всіх членів Палати Представників і Сенату "у найближчі дні".

Додамо

Напередодні президент США Джо Байден провів відеодзвінок з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною.

У розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, глава Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Лідери підкреслили стурбованість з приводу нарощування російської військової потужності біля кордонів України і висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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