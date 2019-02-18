У аптеці вилучили майже три тисячі таблеток з кодеїном

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці викрили аптеку, в якій продавали небезпечні кодеїновмісні медпрепарати. Під час обшуку вилучили близько трьох тисяч таблеток. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу області.