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У аптеці вилучили майже три тисячі таблеток з кодеїном

У аптеці вилучили майже три тисячі таблеток з кодеїном

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці викрили аптеку, в якій продавали небезпечні кодеїновмісні медпрепарати. Під час обшуку вилучили близько трьох тисяч таблеток. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу області.

"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські вилучили 2820 пігулок комбінованих лікарських засобів, які містять наркотичний засіб "кодеїн", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що знайшли чорнові записи та гроші від незаконної реалізації препаратів.

Вирішується питання про притягнення фармацевта та власника аптеки до відповідальності.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Як повідомляв УНН, в аптеці поблизу дитячих майданчиків без рецепта продавали таблетки з кодеїном.

Українські Національні Новини

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