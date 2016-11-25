У анексованому Криму затримано трьох осіб за руйнування пам’ятника Леніну

"Встановлено і затримано групу осіб, підтверджено звинувачення підозрюваних у скоєнні вказаного злочину. Ними виявилися троє місцевих жителів 1990 і 1998 років народження, які дали свідчення ... Зі свідчень затриманих встановлено, що злочин вони скоїли з хуліганських намірів", - йдеться в повідомленні російського "МВС Криму".

Зазначається, що порушено за ст. 214 КК РФ ( "Вандалізм") порушено кримінальну справу. Затриманим загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, невідомі в ніч на 21 жовтня скинули з постаменту пам'ятник Леніну, встановлений в міському саду Судака.