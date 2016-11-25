В аннексированном Крыму задержали трех человек за разрушение памятника Ленину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В аннексированном Крыму российские полицейские задержали трех жителей Судака по обвинению в разрушении памятника Ленину, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Установлена и задержана группа лиц, подтвердили обвинения подозреваемым в совершении указанного преступления. Ими оказались трое местных жителей 1990 и 1998 годов рождения, которые дали показания... Из показаний задержанных установлено, что преступление они совершили из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении российского "МВД Крыма".
Отмечается, что по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, неизвестные в ночь на 21 октября сбросили с постамента памятник Ленину, установленный в городском саду Судака.