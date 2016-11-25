В аннексированном Крыму задержали трех человек за разрушение памятника Ленину

"Установлена и задержана группа лиц, подтвердили обвинения подозреваемым в совершении указанного преступления. Ими оказались трое местных жителей 1990 и 1998 годов рождения, которые дали показания... Из показаний задержанных установлено, что преступление они совершили из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении российского "МВД Крыма".

Отмечается, что по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, неизвестные в ночь на 21 октября сбросили с постамента памятник Ленину, установленный в городском саду Судака.