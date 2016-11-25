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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В аннексированном Крыму задержали трех человек за разрушение памятника Ленину

Киев • УНН

 • 7612 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В аннексированном Крыму российские полицейские задержали трех жителей Судака по обвинению в разрушении памятника Ленину, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

В аннексированном Крыму задержали трех человек за разрушение памятника Ленину

"Установлена и задержана группа лиц, подтвердили обвинения подозреваемым в совершении указанного преступления. Ими оказались трое местных жителей 1990 и 1998 годов рождения, которые дали показания... Из показаний задержанных установлено, что преступление они совершили из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении российского "МВД Крыма".

Отмечается, что по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, неизвестные в ночь на 21 октября сбросили с постамента памятник Ленину, установленный в городском саду Судака.

Украинские Национальные Новости

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