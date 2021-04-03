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У 5 разів менше податків: як буде працювати проект Дія City

У 5 разів менше податків: як буде працювати проект Дія City

Київ • УНН

 • 24408 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Як Дія City забезпечить найкращі умови для ведення IT-бізнесу в Україні та впровадить механізми захисту від “маски-шоу” — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детально розповість про проект під час онлайн-презентації у понеділок, 5 квітня. Зареєструватися та доєднатися до онлайн-події може кожен, пише УНН.

“В Україні IT-сектор зростає щороку. І це супер. Держава не бралася регулювати цю сферу, і не потрібно цього робити. Але чи достатньо цього темпу? Скільки ви знаєте світових брендів, які щомісяця з’являються в Україні? Скільки українських стартапів щомісяця вистрілюють у нашій країні? Вони є. І ми ними пишаємося. Вони герої. Але чи потрібно більше? Чи достатньо ВВП на душу населення в 3000 дол., коли в Польщі 15 000+ дол., у Словаччині 19 000 дол., США 65 000+ дол.? Ми придумали проект Дія City, щоб створити одну з найкращих податкових систем у світі, лібералізувати трудові відносини, захистити українські та міжнародні стартапи від наїздів правоохоронців. Усього кілька кліків — і ви в Дія City. Автоматично. Платіть низькі податки і розвивайте компанію. Без прив’язки до території”, — розповідає про проект Михайло Федоров.

Резиденти Дія City сплачуватимуть “в білу” у 5 разів менше податків, отримають можливість реалізувати свій стартап, захист від перевірок, а IT-фахівці — фактично фриланс з гарантіями. Про те, як працюватиме віртуальна країна Дія City, розкажуть:

  • Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації;
  • Олександр Борняков, заступник міністра з питань розвитку IT.

Про свій досвід, плани та очікування від Дія City під час презентації розкажуть представники індустрії:

  • Дмитро Швець, CEO Reface;
  • Максим Слободянюк, засновник Nika Tech Family;
  • Олександр Кохановський, засновник Natus Vincere (NAVI).

Під час заходу спікери розвінчають міфи та хибні інтерпретації, які виникли в IT-спільноти навколо концепції Дія City. Дізнайтесь про проект з перших вуст.

Презентація відбудеться 5 квітня 2021 о 14:30. Реєструйтесь для участі в заході. Отримати лінк на трансляцію можна за посиланням https://dc.diia.gov.ua.

Про проект

Дія City — це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.

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