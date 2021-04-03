В 5 раз меньше налогов: как будет работать проект Дія City
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Как Дія City обеспечит лучшие условия для ведения IT-бизнеса в Украине и внедрит механизмы защиты от "маски-шоу" - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подробно расскажет о проекте во время онлайн-презентации в понедельник, 5 апреля. Зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-событию может каждый, пишет УНН.
"В Украине IT-сектор растет ежегодно. И это супер. Государство не бралось регулировать эту сферу, и не нужно этого делать. Но достаточно ли этого темпа? Сколько вы знаете мировых брендов, которые ежемесячно появляются в Украине? Сколько украинских стартапов ежемесячно выстреливают в нашей стране? Они есть. И мы ими гордимся. Они герои. Но нужно ли больше? Достаточно ли ВВП на душу населения в 3000 долл., когда в Польше 15 000+ долл., в Словакии 19 000 долл., США 65 000+ долл.? Мы придумали проект Дія City, чтобы создать одну из лучших налоговых систем в мире, либерализовать трудовые отношения, защитить украинские и международные стартапы от наездов правоохранителей. Всего несколько кликов - и вы в Дія City. Автоматически. Платите низкие налоги и развивайте компанию. Без привязки к территории", - рассказывает о проекте Михаил Федоров.
Резиденты Дія City будут платить "в белую" в 5 раз меньше налогов, получат возможность реализовать свой стартап, защиту от проверок, а IT-специалисты - фактически фриланс с гарантиями. О том, как будет работать виртуальная страна Дія City, расскажут:
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- Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
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- Александр Борняков, заместитель министра по вопросам развития IT.
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О своем опыте, планах и ожиданиях от Дія City во время презентации расскажут представители индустрии:
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- Дмитрий Швец, CEO Reface;
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- Максим Слободянюк, основатель Nika Tech Family;
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- Александр Кохановский, основатель Natus Vincere (NAVI).
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Во время мероприятия спикеры развенчают мифы и ложные интерпретации, которые возникли у IT-сообщества вокруг концепции Дія City. Узнайте о проекте из первых уст.
Презентация состоится 5 апреля 2021 года в 14:30. Регистрируйтесь для участия в мероприятии. Получить ссылку на трансляцию можно по ссылке https://dc.diia.gov.ua.
О проекте
Дія City - это специальный правовой режим для ІТ-отрасли, предусматривающий комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Его резиденты получат: уменьшение в 5 раз налоговой нагрузки по сравнению с действующим общим налогообложением, дополнительные механизмы защиты бизнеса и интеллектуальной собственности, возможности для венчурного инвестирования, гибкие условия труда.