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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44641 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62862 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107834 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143561 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194971 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193141 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279148 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143139 просмотра

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Актуальное
В 5 раз меньше налогов: как будет работать проект Дія City

В 5 раз меньше налогов: как будет работать проект Дія City

Киев  •  УНН

 • 24405 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Как Дія City обеспечит лучшие условия для ведения IT-бизнеса в Украине и внедрит механизмы защиты от "маски-шоу" - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подробно расскажет о проекте во время онлайн-презентации в понедельник, 5 апреля. Зарегистрироваться и присоединиться к онлайн-событию может каждый, пишет УНН.

"В Украине IT-сектор растет ежегодно. И это супер. Государство не бралось регулировать эту сферу, и не нужно этого делать. Но достаточно ли этого темпа? Сколько вы знаете мировых брендов, которые ежемесячно появляются в Украине? Сколько украинских стартапов ежемесячно выстреливают в нашей стране? Они есть. И мы ими гордимся. Они герои. Но нужно ли больше? Достаточно ли ВВП на душу населения в 3000 долл., когда в Польше 15 000+ долл., в Словакии 19 000 долл., США 65 000+ долл.? Мы придумали проект Дія City, чтобы создать одну из лучших налоговых систем в мире, либерализовать трудовые отношения, защитить украинские и международные стартапы от наездов правоохранителей. Всего несколько кликов - и вы в Дія City. Автоматически. Платите низкие налоги и развивайте компанию. Без привязки к территории", - рассказывает о проекте Михаил Федоров.

Резиденты Дія City будут платить "в белую" в 5 раз меньше налогов, получат возможность реализовать свой стартап, защиту от проверок, а IT-специалисты - фактически фриланс с гарантиями. О том, как будет работать виртуальная страна Дія City, расскажут:

  • Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
  • Александр Борняков, заместитель министра по вопросам развития IT.

О своем опыте, планах и ожиданиях от Дія City во время презентации расскажут представители индустрии:

  • Дмитрий Швец, CEO Reface;
  • Максим Слободянюк, основатель Nika Tech Family;
  • Александр Кохановский, основатель Natus Vincere (NAVI).

Во время мероприятия спикеры развенчают мифы и ложные интерпретации, которые возникли у IT-сообщества вокруг концепции Дія City. Узнайте о проекте из первых уст.

Презентация состоится 5 апреля 2021 года в 14:30. Регистрируйтесь для участия в мероприятии. Получить ссылку на трансляцию можно по ссылке https://dc.diia.gov.ua.

О проекте

Дія City - это специальный правовой режим для ІТ-отрасли, предусматривающий комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Его резиденты получат: уменьшение в 5 раз налоговой нагрузки по сравнению с действующим общим налогообложением, дополнительные механизмы защиты бизнеса и интеллектуальной собственности, возможности для венчурного инвестирования, гибкие условия труда.

Украинские Национальные Новости

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