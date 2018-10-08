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Тюремники розповіли, у якій колонії відбуватиме покарання Крисін

Тюремники розповіли, у якій колонії відбуватиме покарання Крисін

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Засуджений до п’яти років позбавлення волі за вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін відбуватиме покарання у Торецькій виправній колонії №2 Донецької області. Про це УНН повідомило джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

“Його етапують до Торецької виправної колонії №2”, — сказали у пенітенціарній службі.

Варто зазначити, що це виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі.
Вона розміщена на вулиці Херсонській, 32 у місті Торецьку Донецької області.

Як повідомляв УНН, Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області.

Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном. Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну Крисіну, підозрюваному в убивстві журналіста Веремія.

Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.

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