Тюремники розповіли, у якій колонії відбуватиме покарання Крисін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Засуджений до п’яти років позбавлення волі за вбивство журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін відбуватиме покарання у Торецькій виправній колонії №2 Донецької області. Про це УНН повідомило джерело в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.
“Його етапують до Торецької виправної колонії №2”, — сказали у пенітенціарній службі.
Варто зазначити, що це виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі.
Вона розміщена на вулиці Херсонській, 32 у місті Торецьку Донецької області.
Як повідомляв УНН, Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області.
Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном. Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну Крисіну, підозрюваному в убивстві журналіста Веремія.
Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.