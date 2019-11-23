Туреччина збирається поєднати ЗРК С-400 і винищувачі F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Туреччина проробляє питання взаємодії російських комплексів С-400 і американських літаків п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Я сподіваюся, що ці зусилля принесуть позитивний результат. Анкара не відмовиться від одного на користь іншого. Якщо навіть російські комплекси не зможуть працювати паралельно з F-35, ми знайдемо максимально зручну формулу дій", - навело агентство слова міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара.
Акар зазначив, що триває процес розгортання ЗРК С-400 на турецькій території та підготовка військових фахівців у Росії. Він також уточнив, що Анкарі фактично передані чотири літаки F-35.
При цьому глава військового відомства підкреслив, що Туреччина не має наміру переглядати контракт щодо С-400 з Росією.
"Ці комплекси заступлять на бойове чергування. Все йде згідно з наміченим планом. Хай ніхто в цьому не сумнівається", - резюмував Акар.
Нагадаємо, Радник Трампа пригрозив Туреччині санкціями за покупку С-400.