Турция собирается совместить ЗРК С-400 и истребители F-35

"Я надеюсь, что эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - привело агентство слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Акар отметил, что продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Он также уточнил, что Анкаре фактически переданы четыре самолета F-35.

При этом глава военного ведомства подчеркнул, что Турция не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией.

"Эти комплексы заменят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - резюмировал Акар.

Напомним, советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.