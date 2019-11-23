Турция собирается совместить ЗРК С-400 и истребители F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Турция прорабатывает вопрос взаимодействия российских комплексов С-400 и американских самолетов пятого поколения F-35. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Я надеюсь, что эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", - привело агентство слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Акар отметил, что продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России. Он также уточнил, что Анкаре фактически переданы четыре самолета F-35.
При этом глава военного ведомства подчеркнул, что Турция не намерена пересматривать контракт по С-400 с Россией.
"Эти комплексы заменят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", - резюмировал Акар.
Напомним, советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.