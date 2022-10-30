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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Туреччина веде переговори з росією про статус "зернової угоди" - Bloomberg

Туреччина веде переговори з росією про статус "зернової угоди" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 240222 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Туреччина веде переговори з росією після рішення москви призупинити виконання "зернової угоди". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Туреччини, передає УНН.

Цитата

«За словами турецького чиновника, не уповноваженого виступати публічно, є підстави для оптимізму щодо того, що переговори можуть просунутися вперед», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС закликав росію повернутися до "зернової угоди"

За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули до Стамбула, перевіряються, але нові зерновози з України поки що не відправляються.

Нагадаємо

Раніше Дмитро Кулеба закликав усі держави вимагати від росії припинення голодних ігор

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".

Що передувало

29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.

Прессекретар Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "хлопок" у Криму, зазначила, що це могли бути "бойові комарі".

Пізніше вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, ймовірно, був невдалий запуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Винними в "теракті" рашисти назвали Київ і фахівців Великої Британії.

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