Туреччина веде переговори з росією про статус "зернової угоди" - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Туреччина веде переговори з росією після рішення москви призупинити виконання "зернової угоди". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Туреччини, передає УНН.
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«За словами турецького чиновника, не уповноваженого виступати публічно, є підстави для оптимізму щодо того, що переговори можуть просунутися вперед», - йдеться в повідомленні.
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За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули до Стамбула, перевіряються, але нові зерновози з України поки що не відправляються.
Нагадаємо
Раніше Дмитро Кулеба закликав усі держави вимагати від росії припинення голодних ігор
29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди".
Що передувало
29 жовтня призначений рф "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про "атаку БПЛА" в акваторії Севастопольської бухти.
Прессекретар Сил оборони Наталія Гуменюк, коментуючи "хлопок" у Криму, зазначила, що це могли бути "бойові комарі".
Пізніше вона повідомила, що причиною вибухів у Севастополі, ймовірно, був невдалий запуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.
Винними в "теракті" рашисти назвали Київ і фахівців Великої Британії.