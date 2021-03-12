Туреччина та Єгипет вперше з 2013 року відновили контакти між державами

Деталі

“Зв’язки були розірвані багато років тому, і тому неможливо налагодити відносини за один день так, як ніби нічого не сталося. Для цього потрібно проводити послідовні зустрічі, визначити дорожню карту і діяти виходячи з цього, — сказав він в інтерв’ю Anadolu. — У нас є контакти з Єгиптом між розвідувальними установами і на рівні зовнішньополітичних відомств. Ми також почали контакти на дипломатичному рівні”.

Довідка

Відносини між двома державами різко погіршилися в 2013 році після повалення президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, після чого сторони відкликали своїх послів. Турецький лідер Тайіп Ердоган раніше неодноразово називав нинішнього єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі “тираном”.