Турция и Египет впервые с 2013 года возобновили контакты между государствами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
Детали
“Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, как будто ничего не произошло. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, — сказал он в интервью Anadolu. — У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне”.
Справка
Отношения между двумя государствами резко ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, после чего стороны отозвали своих послов. Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл нынешнего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси “тираном”.