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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44552 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 62782 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Турция и Египет впервые с 2013 года возобновили контакты между государствами

Турция и Египет впервые с 2013 года возобновили контакты между государствами

Киев  •  УНН

 • 12417 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Детали

“Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, как будто ничего не произошло. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, — сказал он в интервью Anadolu. — У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне”.

Справка

Отношения между двумя государствами резко ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси, после чего стороны отозвали своих послов. Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл нынешнего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси “тираном”.

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