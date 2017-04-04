Туреччина планує цього року прийняти близько 38 млн туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 04 квітня. УНН. За оцінками галузевої асоціації, туристичний сектор країни поступово виходить із застою, й у 2017 році Туреччину можуть відвідати 38 млн туристів, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Спостерігаються позитивні тенденції у російському та українському сегментах турецького туристичного ринку. Також немає жодних проблем в британському і близькосхідному сегментах. Є проблеми, пов'язані з турпотоком з деяких європейських країн, але ми намагаємося вирішити їх", - заявив президент асоціації туристичних агентств Туреччини Башаран Улусой.
За його словами, туристичний сектор Туреччини почав поступово виходити із застою, який спостерігався у минулому році, і повністю готовий до туристичного сезону 2017 року. Очікується, що у 2017 році Туреччину можуть відвідати 38 млн туристів.
Він додав, що, туристи з країн Перської затоки віддають перевагу відпочинку в Стамбулі, на східному узбережжі Чорного моря, в центрах термального туризму в провінціях Бурса і Ялова, туристи з Росії - Стамбулу, Антальї, Ізміру і Анкарі, а ізраїльські туристи вподобали Стамбул, Анталью та Муглу.
Як повідомляв УНН 30 березня, Анталія прийме до 5 млн туристів з України та Росії.