Турция планирует в этом году принять около 38 млн туристов

"Наблюдаются положительные тенденции в российском и украинском сегментах турецкого туристического рынка. Также нет никаких проблем в британском и ближневосточном сегментах. Есть проблемы, связанные с турпотоком из некоторых европейских стран, но мы стараемся решить их", - заявил президент ассоциации туристических агентств Турции Башаран Улусой.

По его словам, туристический сектор Турции начал постепенно выходить из застоя, который наблюдался в прошлом году, и полностью готов к туристическому сезону 2017 года. Ожидается, что в 2017 году Турцию могут посетить до 38 млн туристов.

Он добавил, что туристы из стран Персидского залива предпочитают отдых в Стамбуле, на восточном побережье Черного моря, в центрах термального туризма в провинциях Бурса и Ялова, туристы из России - в Стамбуле, Анталье, Измире и Анкаре, а израильские туристы облюбовали Стамбул, Анталью и Муглу.

Как сообщал УНН 30 марта, Анталия примет в 5 млн туристов из Украины и России.