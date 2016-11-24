Туреччина направить літак до Ізраїлю для боротьби з пожежею

“Для участі у гасінні природних пожеж до Ізраїлю буде направлений великий протипожежний літак”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Туреччині за допомогу.

Усього в Ізраїль мають прибути не менше 10 протипожежних літаків з Хорватії, Італії, Греції, Росії, Туреччини та Кіпру.

Зазначимо, 24 листопада через пожежу ізраїльська поліція наказала евакуювати жителів 12 кварталів Хайфи, одного з найбільших міст Ізраїлю.

Повідомляється, що всього планують евакуювати 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, відносини Туреччини та Ізраїлю потеплішали з 2010 року. Так, 16 листопада Туреччина призначила нового посла в Ізраїлі. Ізраїль також призначив свого посла до Туреччини.

У кінці травня 2010 року стався конфлікт між Армією оборони Ізраїлю і активістами пропалестинського руху “Флотилія свободи”, які намагалися проникнути на територію блокованого ізраїльськими властями сектора Газа. В результаті зіткнення було вбито дев’ять громадян Туреччини.

Туреччина відкликала посла з Ізраїлю восени 2011 року. У консульському відділі посольства країни в Тель-Авіві залишився лише секретар.

Влітку 2016 року Ізраїль і Туреччина домовилися про нормалізацію відносин. Одним з пунктів цієї угоди було повернення послів.