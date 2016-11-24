Турция направит самолет в Израиль для борьбы с пожаром
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Турция предложила направить в Израиль большой противопожарный самолет, и Тель-Авив принял это предложение. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
"Для участия в тушении природных пожаров в Израиль будет направлен большой противопожарный самолет", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Турцию за помощь.
Всего в Израиль должны прибыть не менее 10 противопожарных самолетов из Хорватии, Италии, Греции, России, Турции и Кипра.
Отметим, 24 ноября из-за пожара израильская полиция приказала эвакуировать жителей 12 кварталов Хайфы, одного из крупнейших городов Израиля.
Сообщается, что всего планируется эвакуировать 50 000 человек.
Напомним, отношения Турции и Израиля потеплели с 2010 года. Так, 16 ноября Турция назначила нового посла в Израиле. Израиль также назначил своего посла в Турции.
В конце мая 2010 года произошел конфликт между Армией обороны Израиля и активистами пропалестинского движения "Флотилия свободы", которые пытались проникнуть на территорию блокированного израильскими властями сектора Газа. В результате столкновения были убиты девять граждан Турции.
Турция отозвала посла из Израиля осенью 2011 года. В посольстве страны в Тель-Авиве остался лишь секретарь.
Летом 2016 года Израиль и Турция договорились о нормализации отношений. Одним из пунктов этого соглашения было возвращение послов.